Решение ФАС по журналу "Флирт" не повлияет на расследование – полиция

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Решение Федеральной антимонопольной службы о том, что в журнале "Флирт" нет рекламы интим-услуг, не повлияет на ход расследования, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Ранее ФАС проверила журнал на возможное нарушение законодательства. В ведомстве не смогли получить данные о том, что услуги, предлагаемые журналом, оказывались за деньги.

В столичной полиции заявили, что расследование дела, возбужденного по статье "Организация занятия проституцией", продолжается несмотря на заявление антимонопольного ведомства.

Напомним, сотрудники столичного угрозыска совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и спецназом задержали 37 сотрудников журнала "Флирт", в число которых вошел главред издания и его владелец. По мнению следствия, подозреваемые, рекламируя интим-услуги в журнале "Флирт" и на сайте издания, организовали оказание этих услуг за деньги.

В рамках расследования дела прошли обыски в типографии, где печаталось издание, в городе Всеволжске Ленинградской области. Еще ряд обысков прошли в Москве в так называемых "диспетчерских", где изъяли учетные записи клиентской базы девушек "легкого поведения" и притонов, а также 2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что владелец и главный редактор журнала "Флирт", задержанные сотрудниками полиции, не признают вину в организации занятия проституцией.

По словам их адвоката, "никакой организацией занятия проституцией они не занимались, просто издавали журнал с информацией про знакомства и рекламой услуг".