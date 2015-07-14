ФАС уличила "ВКонтакте" в нарушении закона о рекламе

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала социальную сеть "ВКонтакте" нарушителем закона о рекламе из-за отсутствия возрастной категории в рекламе информационной продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Как и любая другая реклама, реклама "ВКонтакте" должна соответствовать требованиям закона. Социальные сети не являются исключением из правил, а ввиду большого количества пользователей, еще и находятся под пристальным вниманием со стороны граждан", – заместитель руководителя Московского УФАС России Ирина Гудкова.

Ранее в ФАС поступило обращение гражданина, который указал, что "реклама известного мюзикла, приложений для игры в покер и для работы с интерфейсом размещены в социальной сети без указания возрастной категории" ( (6+;12+;16+;18+). Этот факт был подтвержден скриншотами

В соответствии с частью 10.1 статьи 5 закона "О рекламе", размещение рекламы информационной продукции без указания возрастной категории не допускается.

Добавим, что по закону за каждую рекламу без указания возрастных ограничений предусмотрен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.