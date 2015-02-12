Водители смогут отказаться от навязываемых при покупке ОСАГО услуг

Водители смогут вернуть средства за навязанные услуги ОСАГО

Водители смогут вернуть деньги за услуги, навязанные при покупке полиса ОСАГО, передает телеканал "Москва 24".

По мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), некоторые страховые компании злоупотребляют доверием клиентов – они продают полис только при заключении дополнительных договоров страхования (водительского здоровья или недвижимого имущества). Страховщики объясняют эту меру убыточностью ОСАГО.

Теперь ФАС внесла в Минфин предложение о введении "периода охлаждения" – это означает, что от навязанной при приобретении полиса услуги можно будет отказаться в течение определенного времени без потери денег.

Напомним, с 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО: выплаты за поврежденный автомобиль выросли в три раза. Согласно новому закону, за поврежденный автомобиль можно будет получить до 400 тысяч рублей (было 120 тысяч рублей). А с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей (было 160 тысяч). Однако сами полисы подорожают примерно на треть.