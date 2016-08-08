Московское УФАС проверит законность действий Мосводоканала

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичное управление ФАС возбудило дело в отношении АО "Мосводоканал" по признакам нарушения закона о защите конкуренции, сообщается на официальном портале ведомства.

Дело возбуждено на основании жалобы, поступившей от СНТ "Гавриково".

Из обращения следует, что между вышеназванным товариществом и АО "Мосводоканал" был заключен договор по отпуску питьевой воды из системы Московского водопровода и прием сточных вод в городскую канализацию.

Предметом недовольства оказалось то, что монополист применяет к СНТ "Гавриково" тарифы для Троицкого и Новомосковского округов, так как товарищество расположено на территории поселка Коммунарка. Тем не менее, по действующим законам, тарифы устанавливаются в зависимости от расположения систем снабжения и водоотведения, а не получателя. В случае с СНТ "Гавриково" эти системы расположены на территории микрорайона Южное Бутово, тариф для которого ниже.

