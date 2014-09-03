Российского производителя освежителей для авто поймали на подделке под "елочки"

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Антимонопольная служба уличила российскую компанию-производителя автомобильных освежителей воздуха в "недобросовестной конкуренции", передает пресс-служба ведомства.

Причиной спора стала форма освежителей – отечественная фирма делала их в форме самолета, но контуры напоминают знаменитую "елочку" компании Julius Samann Ltd. Последняя и пожаловалась в ФАС.

Антимонопольная спецкомиссия, впрочем, не нашла нарушений в самом изделии, зато выяснилось, что проблема в упаковке – у двух компаний она оформлена аналогично (идентичная цветовая гамма и изобразительные элементы).

При этом производитель "елочек" работает на рынке в течение многих лет, в то время как российская фирма выпускает свои "самолеты" с 2006 года.