Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2014, 18:37

Спорт

Начат процесс ликвидации футбольного клуба "Алания"

Фото: ИТАР-ТАСС

Владикавказский футбольный клуб "Алания" в ближайшее время прекратит свое существование. Республику Северная Осетия будет представлять клуб "Алания-Д", в настоящий момент выступающий во втором дивизионе.

Решение о ликвидации клуба было принято после доклада президента "Алании" Александра Стельмаха правительству республики, сообщает сайт правительства Северной Осетии.

Руководство "Алании" до конца месяца официально известит Футбольную национальную лигу о невозможности участвовать в соревнованиях.

На такие меры руководство клуба-чемпиона России 1995 года пошло из-за отсутствия финансирования. Предыдущий титульный спонсор "Алании" - компания "Русгидро" - отказалась от спонсирования клуба, мотивировав это тем, что команда не выполняет поставленные перед ней задачи.

Из-за отсутствия средств "Алания" вынуждена была пропустить один из матчей розыгрыша ФНЛ.

Сайты по теме


ФНЛ Алания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика