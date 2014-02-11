Начат процесс ликвидации футбольного клуба "Алания"

Фото: ИТАР-ТАСС

Владикавказский футбольный клуб "Алания" в ближайшее время прекратит свое существование. Республику Северная Осетия будет представлять клуб "Алания-Д", в настоящий момент выступающий во втором дивизионе.

Решение о ликвидации клуба было принято после доклада президента "Алании" Александра Стельмаха правительству республики, сообщает сайт правительства Северной Осетии.

Руководство "Алании" до конца месяца официально известит Футбольную национальную лигу о невозможности участвовать в соревнованиях.

На такие меры руководство клуба-чемпиона России 1995 года пошло из-за отсутствия финансирования. Предыдущий титульный спонсор "Алании" - компания "Русгидро" - отказалась от спонсирования клуба, мотивировав это тем, что команда не выполняет поставленные перед ней задачи.

Из-за отсутствия средств "Алания" вынуждена была пропустить один из матчей розыгрыша ФНЛ.