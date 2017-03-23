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23 марта 2017, 21:52

Новости культурного мира

Первый канал отказался от видеотрансляции выступления Самойловой на Евровидении

Фото: ТАСС/Мария Антипина

Первый канал отказался от предложения Европейского вещательного союза транслировать выступление Юлии Самойловой в рамках Евровидения 2017 года, передает ТАСС.

Предложение дистанционного участия на канале посчитали странным и противоречащим смыслу мероприятия.

По мнению Первого канала, страна-вещатель должна обеспечить визу для всех участников конкурса. Отказ во въезде в страну для Самойловой нарушает правила Евровидения.

Ранее Европейский вещательный союз предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Юлии Самойловой для Евровидения.

В организации подчеркнули, что еще никогда участники не выступали на конкурсе с помощью трансляции.

Причина такого предложения – запрет СБУ Украины на въезд Самойловой в страну на три года.

Певица была выдвинута от России на конкурс, который пройдет в Киеве. Планировалось, что Самойлова исполнит песню Flame is Burning.

Подробнее об исполнительнице читайте в материале m24.ru.

Евровидение Первый канал новости культурного мира
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