Кончита Вурст может приехать в Россию для презентации альбома

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Томас Нойвирт, выигравший конкурс "Евровидение-2014" в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, возможно, представит свой новый альбом в России в ноябре, сообщило в четверг агентство МИА "Россия сегодня", ссылаясь на Дмитрия Мельникова, представителя конкурса "Евровидение" в России.

Томас Нойвирт должен был приехать в Москву на afterparty конкурса, но у артиста нет на это времени. "Мы вели длительные переговоры, но у Кончиты очень плотный гастрольный график, и сейчас она занята выпуском нового альбома. Возможно, она посетит столицу в рамках промотура альбома в ноябре", - рассказал Мельников. Afterparty участников "Евровидения" уже не состоится, сказал он, не уточнив причин отмены мероприятия.

Напомним, конкурс "Евровидение-2014" проходил в столице Дании Копенгагене с 6 по 10 мая. Набрав 290 баллов, победителем конкурса стал Томас Нойвирт, который выступал за Австрию в образе Кончиты Вурст.

Сестры Толмачевы, представлявшие Россию, набрали всего 89 баллов и заняли седьмое место.