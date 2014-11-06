Евгений Медведев назначен капитаном сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Фото: ak-bars.ru

Защитник казанского "Ак Барса" Евгений Медведев назначен капитаном сборной России по хоккею на первый этап Евротура - Кубок Карьяла, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Ассистентами капитана назначены нападающие Сергей Калинин ("Авангард") и Александр Радулов (ЦСКА).

"Спасибо руководству и партнерам за доверие. Звание капитана главной команды страны очень почетно, но оно накладывает и дополнительную ответственность. Постараемся справиться", - отметил Медведев.

Напомним, вынесенный матч со сборной Швеции пройдет в четверг в шведском городе Лександ. Начало встречи - в 21.00. Затем 8 ноября россияне встретятся с командой Финляндии, 9 ноября - со сборной Чехии. Кубок Карьяла пройдет с 6 по 9 ноября в Хельсинки.

Стоит отметить, что нынешний хоккейный сезон станет экспериментальным. В частности, изменен формат Евротура. Теперь будет только два этапа турнира - финский и российский, а регулярный чемпионат КХЛ не будет прерываться на паузы, как это было ранее.

При этом тренерский штаб сборной России пошел клуба навстречу. На первый матч команда отправилась не в полном составе. Хоккеисты питерского СКА и магнитогорского "Металлурга", среди которых - капитан СКА Илья Ковальчук и вратарь "магнитки" Василий Кошечкин, присоединятся к команде в Хельсинки: им дали возможность сыграть за свои клубы.

Всего на Кубок Карьяла тренерский штаб вызвал 27 человек: 3 голкипера, 8 защитников и 16 нападающих. В команде только три действующих чемпиона мира: Евгений Медведев, Максим Чудинов и Сергей Калинин.