Евро подорожал к доллару на фоне новостей о соглашении ЕС по Греции

Фото: ТАСС/Николай Галкин

По состоянию на 10 утра курс евро к доллару вырос с 1,1155 доллара за евро до 1,1167, следует из биржевых данных. Укрепление европейской валюты связано с достижением компромисса по Греции.

Сегодня утром на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение по Греции, детали которого пока остаются неизвестными. Однако очевидно, что Греция остается в еврозоне и не покинет Евросоюз.

Накануне обсуждалась вероятность временного выхода Греции из еврозоны для решения ее финансовых проблем. Однако эту меру не поддержал ряд руководителей стран ЕС.

Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Таким образом, на жесткую экономию средств греки не пошли.

Это грозит полномасштабным суверенным дефолтом, который пока еще не произошел. Внешний долг Греции составляет около 320 миллиардов евро и превышает ее ВВП.