Европарламент принял резолюцию об исключении России из системы SWIFT

Фото: ИТАР-ТАСС

Европейский парламент принял резолюцию об исключении России из системы банковских платежей SWIFT. Это постановление не является обязательным к исполнению, решение предстоит принять Еврокомиссии и главам государств ЕС, сообщает МИА "Россия сегодня".

Введение ограничений на использование Россией системы SWIFT начало обсуждаться в ЕС в связи с ситуацией на Украине. Ранее Еврокомиссия заявила, что отключение России от SWIFT не рассматривается в качестве санкционной меры, поскольку "является слишком радикальным шагом".

SWIFT - всемирная сеть межбанковских коммуникаций, за день по каналам этой системы проходят платежные поручения примерно на 6 триллионов долларов. Российские банки являются участниками сети. В случае, если Россию отключат от системы SWIFT, у клиентов отечественных банков возникнут серьезные проблемы с переводом денежных средств за рубеж.

Штаб-квартира SWIFT находится в Брюсселе и подчиняется бельгийскому законодательству. Отметим, что в истории уже были прецеденты отключения стран от этой системы - в 2012 под санкции попал Иран.

Напомним, 12 сентября Евросоюз и США ввели новые санкции против российских компаний. Они коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, запрещено брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней. Евросоюз также ограничил доступ российских компаний к долговому финансированию.