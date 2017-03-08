Еврокомиссар назвал возможную победу Ле Пен "концом Европы"

Фото: Zuma/ТАСС/Panoramic

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси назвал возможную победу Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции "концом Европы". Об этом он заявил в интервью изданию Zeit.

Московиси сослался на слова Ле Пен о том, что в случае победы она запустит процесс выхода Франции из Евросоюза.

Еврокомиссар добавил, что план "Б" на случай ее победы в Еврокомиссии не разрабатывают. "Если вы это делаете, то как правило это означает, что вы не верите в план "А". Наш план "А" состоит в том, что она проиграет выборы", – заявил политик.

Вместе с тем, Московиси призвал европейские страны сохранять единство в вопросах выстраивания политики с Вашингтоном после прихода к власти президента Дональда Трампа.