Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 12 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия 19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша 22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия Олег Даташвили

Букмекер



16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия 19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша 22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия Максим Афанасьев

Экстрасенс



16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Турция 19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша 22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия Иоланта Воронова

Попугай



16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия 19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Северная Ирландия 22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия Проша

Футболист



16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия 19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: ничья, 0:0 22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия, со счетом 2:0 Дмитрий Булыкин