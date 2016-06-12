Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 июня 2016, 00:13

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 12 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия

19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша

22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия

Олег Даташвили

Букмекер


16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия

19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша

22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия

Максим Афанасьев

Экстрасенс


16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Турция

19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша

22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия

Иоланта Воронова

Попугай


16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия

19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Северная Ирландия

22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия

Проша

Футболист


16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия

19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: ничья, 0:0

22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия, со счетом 2:0

Дмитрий Булыкин

Ваш прогноз

Евро-2016 прогнозы новости спорта

Главное

