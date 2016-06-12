Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 12 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия
19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша
22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия
Букмекер
16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия
19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша
22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия
Экстрасенс
16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Турция
19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Польша
22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия
Попугай
16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия
19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: Северная Ирландия
22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия
Футболист
16:00. Турция – Хорватия. Выиграет: Хорватия
19:00. Польша – Северная Ирландия. Выиграет: ничья, 0:0
22:00. Германия – Украина. Выиграет: Германия, со счетом 2:0