Поэт Евгений Евтушенко остается в реанимации

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Медики оценивают состояние поэта Евгения Евтушенко как стабильное, однако пока он остается в реанимации, сообщает Агентство "Москва".

"Состояние Евтушенко оценивается как стабильное, но он не может ходить", - рассказал агентству источник в НИИ имени Бурденко.

81-летний Евтушенко был госпитализирован вечером 16 декабря с травмами головы. В столицу поэта доставил спецборт из Ростова-на-Дону, где он упал и сильно ушибся.

Евгений Евтушенко - один из самых ярких представителей поколения советских поэтов-шестидесятников. Он опубликовал более 150 книг. Среди самых известных работ - поэма "Мама и нейтронная бомба" и сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Евтушенко проводит творческие встречи с читателями в разных городах и продолжает писать. Последнее произведение поэта - стихотворение "Сторож Змиевской балки".

6 января в Культурном центре ЗИЛ должен состояться творческий вечер Евгения Евтушенко. Несмотря на сообщения о состоянии здоровья поэта, пока отменять вечер не планируется, сообщили M24.ru в пресс-службе ЗИЛа.

Ранее сообщалось о возможности отмены выступления в связи с госпитализацией поэта.

Кроме того, по данным ТАСС, редактор книг Евтушенко Валерий Краснопольский сообщил, что поэт планирует 2 января улететь в США. В связи с этим все московские выступления Евгения Евтушенко будут отменены.