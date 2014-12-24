Главный нарколог России советует в Новый год пить белое сухое вино

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Главный нарколог страны Евгений Брюн порекомендовал россиянам пить в новогоднюю ночь белое сухое вино. По его словам, такой напиток оказывает наименее ощутимую нагрузку на организм.

"Я рекомендую в Новый год пить белое сухое вино. Поскольку это ночь, от крепких напитков лучше отказаться, есть вероятность отравиться поддельным алкоголем. Меньше всего нагрузка на организм от белых сухих вин", - рассказал Брюн Агентству "Москва".

Брюн отметил, что по возможности лучше совсем отказаться от употребления алкогольных напитков, ведь они оказывают разрушительное воздействие на нервную систему человека.

Как ранее сообщало M24.ru, сразу после новогодней ночи, 1 января, в Москве хотят провести "трезвый забег". В забеге примут участие около 100 человек. Перекрывать улицы для мероприятия не потребуется - участники будут бежать по тротуарам и бульварам от Храма Христа Спасителя до Заиконоспасского монастыря на Никольской улице.

В департаменте межрегионального сотрудничества рассказали, что в правительство Москвы обратился один из православных общественных фондов с просьбой согласовать забег за трезвость 1 января 2015 года. Акцию поддержала московская патриархия.

Отметим, что 23 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий рекламировать отечественный алкоголь. Так, будет разрешена реклама вина и шампанского, произведенных на территории России. При этом она появится не только на телевидении и радио (с 23.00 до 7.00), но и в печатных изданиях (интернет-медиа либерализация не коснется).

Затем производители алкоголя выступили с предложением не ограничиваться рекламой в СМИ только вина и пива, а распространить это разрешение и на крепкие напитки.