Отстранение Исинбаевой от должности в РУСАДА было согласовано с РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Отстранение Елены Исинбаевой от должности руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было согласовано с российской стороной, сообщает ТАСС.
По словам президента WADA Крейга Риди, одним из требований по восстановлению РУСАДА было условие о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета.
Риди подчеркнул, что глава структуры должен быть независимым кандидатом. Об этом требовании сообщили российской стороне, и она его приняла.
WADA отрицательно отнеслось к переизбранию Исинбаевой и потребовало ее ухода.
Исинбаева должна покинуть свой пост до 31 мая. Нового главу набсовета выберут в ближайшие 7–10 дней.