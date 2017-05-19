Отстранение Исинбаевой от должности в РУСАДА было согласовано с РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отстранение Елены Исинбаевой от должности руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было согласовано с российской стороной, сообщает ТАСС.

По словам президента WADA Крейга Риди, одним из требований по восстановлению РУСАДА было условие о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета.

Риди подчеркнул, что глава структуры должен быть независимым кандидатом. Об этом требовании сообщили российской стороне, и она его приняла.