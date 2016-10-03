Форма поиска по сайту

Новости

03 октября 2016, 16:53

В мире

Президентом Эстонии стала Керсти Кальюлайд

Депутаты парламента Эстонии выбрали на должность президента страны Керсти Кальюлайд. Выборы проходили на безальтернативной основе, сообщает "Интерфакс".

В выборах главы государства приняли участие 98 депутатов из 101, за Кальюлайд проголосовал 81 парламентарий. Для избрания ей было достаточно получить 68 голосов.

Выборы в Эстонии начались в августе. Тогда парламент страны не смог определиться с выбором – ни один кандидат не получил достаточного количества голосов.

Керсти Кальюлайд закончила Тартутский университет по специальности биология. Позже она получила диплом MBA и занимала ряд руководящих постов в различных компаниях. С 2011 году Кальюлайд представляла Таллин в Европейской счетной палате.

