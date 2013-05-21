Мединский указал на плюсы воссоздания Музея нового западного искусства

Владимир Мединский. Фото: ИТАР-ТАСС

Тема воссоздания Государственного музея нового западного искусства, которая активно обсуждается в последнее время чиновниками и деятелями культуры, может привлечь дополнительных посетителей в "Эрмитаж" и ГМИИ имени Пушкина. Об этом в ходе рабочего заседания заявил министра культуры РФ Владимир Мединский.

В настоящее время в ГМИИ имени Пушкина на хранении находятся коллекции дореволюционных меценатов Щукина и Морозова. Эти работы составляют основу ликвидированного в 1948 году музея, сообщает РИА Новости.

Ликвидацию музея по причине идеологических соображений Мединский назвал большой ошибкой. При этом он добавил, что ее исправление также может стать еще большей ошибкой.

Напомним, что решение относительно музея планируют принять до 3 июня. Сейчас в российскую столицу прибыли сотрудники "Эрмитажа" для передачи опыта московским коллегам.

Если музей все-таки воссоздадут, то "Эрмитажу" придется подарить несколько коллекций картин. В том числе и подлинники Ренуара, Матисса и Пикассо. Директор музея Михаил Пиотровский выступил против такого предложения. В Санкт-Петербурге начали собирать подписи в поддержку Пиотровского.