Макрон победил на выборах президента Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, с которой Макрон боролся за пост главы государства, поздравила его с победой и пожелала успехов в новой должности, передает ТАСС.

По предварительным результатам подсчета голосов, за Макрона проголосовало почти 60 процентов избирателей. За Ле Пен голосовало 40 процентов французов.

7 мая в 8 утра по местному времени (09:00 по московскому) во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

На пост главы государства претендовали лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и председатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.