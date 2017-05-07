Форма поиска по сайту

07 мая 2017, 21:29

Макрон победил на выборах президента Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, с которой Макрон боролся за пост главы государства, поздравила его с победой и пожелала успехов в новой должности, передает ТАСС.

По предварительным результатам подсчета голосов, за Макрона проголосовало почти 60 процентов избирателей. За Ле Пен голосовало 40 процентов французов.

7 мая в 8 утра по местному времени (09:00 по московскому) во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

На пост главы государства претендовали лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и председатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

