Макрон сильно опережает Ле Пен на президентских выборах во Франции – СМИ

Фото: ТАСС/Panoramic

Согласно предварительным данным, за кандидата в президенты Франции и основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона свои голоса отдали не менее 60 процентов избирателей, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Макрон, как прогнозируют эксперты, финиширует с серьезным отрывом от своего основного конкурента Марин Ле Пен.

7 мая в 8 утра по местному времени (09:00 по московскому) во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

На пост главы государства претендуют лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и председатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

Завершится голосование в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).