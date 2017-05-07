Форма поиска по сайту

07 мая 2017, 19:32

Политика

Макрон сильно опережает Ле Пен на президентских выборах во Франции – СМИ

Фото: ТАСС/Panoramic

Согласно предварительным данным, за кандидата в президенты Франции и основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона свои голоса отдали не менее 60 процентов избирателей, сообщает РИА Новости.

Таким образом, Макрон, как прогнозируют эксперты, финиширует с серьезным отрывом от своего основного конкурента Марин Ле Пен.

7 мая в 8 утра по местному времени (09:00 по московскому) во Франции открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны.

На пост главы государства претендуют лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и председатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

Завершится голосование в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.

На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.

