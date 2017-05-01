Форма поиска по сайту

01 мая 2017

Политика

Макрон сообщил о возможном выходе Франции из ЕС при отсутствии реформ

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон не исключил возможности выхода старны из Евросоюза, если это объединение не предпримет ряд важных реформ. Об этом политик заявил в интервью телеканалу BBC.

По словам Макрона, он является сторонником европейской интеграции и политики ЕС, однако, многие из его соотечественников недовольны нынешней ситуаций в Европе.

"Нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию", −подчеркнул политик. Кандидат в президенты Франции также добавил, что если положение дел в ЕС не изменится, его страну ожидает Frexit или усиление "Национального фронта".

Ранее соперница Макрона в борьбе за пост президента Франции Марин Ле Пен заявила о том, что Макрон опасается проигрыша на выборах и предпринимает лихорадочные попытки не допустить этого.

Лидер "Национального фронта" также рассказала подробнее о своей коалиции с председателем партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяном. Она пояснила, что разделяет его видение независимости страны и защиты ее народа. В случае победы на выборах Ле Пен обещала предложить его кандидатуру на должность премьер-министра.

Ле Пен проиграла Макрону первый тур выборов, набрав 21,3 процента голосов против 24,01 процента у Макрона. Второй тур выборов состоится 7 мая.



