Макрон сообщил о возможном выходе Франции из ЕС при отсутствии реформ

Фото: ТАСС/Zuma/Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон не исключил возможности выхода старны из Евросоюза, если это объединение не предпримет ряд важных реформ. Об этом политик заявил в интервью телеканалу BBC.

По словам Макрона, он является сторонником европейской интеграции и политики ЕС, однако, многие из его соотечественников недовольны нынешней ситуаций в Европе.

"Нам необходимо реформировать эту Европу, нам нужен новый Европейский союз в такой ситуации, чтобы защитить наш народ и урегулировать нашу глобализацию", −подчеркнул политик. Кандидат в президенты Франции также добавил, что если положение дел в ЕС не изменится, его страну ожидает Frexit или усиление "Национального фронта".