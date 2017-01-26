"Пять истин" Кэти Митчелл покажут в Электротеатре Станиславский

Шекспир и пять мастеров театра

Дата: 26 января – 26 апреля

Место: Электротеатр Станиславский, Тверская 23

Цена: 200 рублей

Фото: electrotheatre.ru

Ради чего идти: концептуально автор выставки исследует различия между методами работы важнейших театральных деятелей XX века и тем, как каждый из них понимал актерскую природу и взаимодействовал с ней. "Пять истин" – это мультимедийная инсталляция, состоящая из экранов, на которые проецируется видеозапись сцены сумасшествия шекспировской Офелии.

Каждый образ сыгран в соответствии с режиссерскими стилями пяти ключевых практиков мирового театра: Константина Станиславского, Антонена Арто, Бертольта Брехта, Ежи Гротовского и Питера Брука.

Что еще: проект приурочен к двухлетию с момента открытия после масштабной реконструкции Электротеатра под руководством Бориса Юхананова. Инсталляция была создана в 2011 году в сотрудничестве с лондонским Национальным театром (National Theatre) и креативной студией 59 Productions специально для Музея Виктории и Альберта.

Подробнее о выставке можно прочитать на сайте Электротеатра.