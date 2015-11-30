Фото: ТАСС/Николай Малышев

Кинорежиссера Эльдара Рязанова похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом сообщил внук знаменитого режиссера Дмитрий Трояновский, передает агентство РИАМО.

Дата похорон пока неизвестна, место прощания тоже. "Киноклуб "Эльдар" просто не выдержит такого наплыва людей", – подчеркнул Трояновский.

Ранее сообщалось, что местом проведения церемонии прощания станет киноклуб "Эльдар", однако внук режиссера опроверг эту информацию.

Эльдар Рязанов скончался в Москве в ночь на 30 ноября на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Гражданская панихида по Эльдару Рязанову может пройти в клубе "Эльдар"

В августе 2015 года он попал в больницу в центр Бакулева. Сообщалось, что у него был инфаркт, но родственники опровергли эту информацию. В сентябре и октябре Рязанов проходил плановое лечение. 21 ноября появилось сообщение, что Рязанов снова госпитализирован для обследования в одну из московских клиник.

Эльдар Рязанов снял около 30 фильмов, и практически каждый из них становился кинохитом. Самые знаменитые картины режиссера - "Карнавальная ночь","Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Жестокий романс", "Служебный роман", "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Вокзал для двоих".