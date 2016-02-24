Форма поиска по сайту

24 февраля 2016, 14:55

Культура

Дефиле шоколадных платьев пройдет в рамках V Салона шоколада в Москве

Фото: facebook.com/Salon-du-Chocolat-Moscow

С 5 по 8 марта 2016 года в Экспоцентре пройдет V Салон шоколада в Москве. Самой захватывающей частью мероприятия станет дефиле шоколадных платьев. Специально для Салона кондитеры и модельеры создадут целую коллекцию сладких нарядов.

На салоне будут представлены кулинарные достижения шоколатье со всех уголков света. Гости смогут посетить мастер-классы, шоу-программу и попробовать сладости на вкус.

Как сообщает пресс-служба мероприятия, программа Салона нацелена на популяризацию натуральных шоколадных и кондитерских изделий и на развитие культуры их потребления, а также на возрождение традиций отечественных ремесленных шоколадных производств и на поддержку молодого поколения местных предпринимателей шоколадной отрасли.

Место: Краснопресненская набережная, д. 14, ЦВК "Экспоцентр", Павильон 7, залы 5 и 6

Время: с 5 по 8 марта

Цена: 500 рублей, есть льготы

