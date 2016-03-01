Форма поиска по сайту

01 марта 2016, 14:41

Культура

LIVE: дефиле шоколадных платьев от ведущих домов моды

С 5 по 8 марта 2016 года в Экспоцентре проходит V Салон шоколада. Гостей ждут увлекательные мастер-классы, дегустация сладостей и яркая шоу-программа. На салоне будут представлены кулинарные достижения шоколатье со всех уголков света.

5 марта читатели m24.ru увидят дефиле шоколадных платьев. Над коллекцией традиционно работают лучшие российские и зарубежные кутюрье. В разные годы в модном показе участвовали Paco Rabanne, Sonya Rykiel, Cerutti и многие другие.

Смотрите прямую трансляцию модного показа на портале Москва онлайн в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 5 марта в 17:00
  • Что: дефиле шоколадных платьев
  • Кто: модели и дизайнеры
  • Кому смотреть: сладкоежкам

В ожидании трансляции смотрите:


