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Новости культурного мира

22 декабря 2014, 14:32

Музей "Экспериментаниум" переезжает на Ленинградский проспект

Экспериментаниум переезды новые площадки

Фото: facebook.com/experimentanium

Музей занимательных наук "Экспериментаниум" переезжает в новое здание. Площадка будет располагаться на Ленинградском проспекте, сообщает пресс-служба музея.

Новый адрес музея занимательных наук - метро "Сокол", Ленинградский проспект, дом 80, корпус 11. "Экспериментаниум" сменит площадку в начале 2015 года.

Меняя место локации, "Экспериментаниум" также обновляет экспозицию и программу. В здании на Ленинградском проспекте зрителей ждет более 200 новых экспонатов, а также новые мастер-классы и интерактивные проекты.

Напомним, что сейчас музей находится по адресу метро "Дмитровская", улица Бутырская, дом 46/2. Как сообщают организаторы, новая площадка находится ближе к метро, чем нынешняя.

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Музей занимательных наук "Экспериментаниум" позволяет детям и взрослым в увлекательной форме изучать законы науки и явления окружающего мира. Он функционирует с марта 2011 года.

В "Экспериментаниуме" можно проводить опыты и эксперименты, изучать механику, электричество, магнетизм, оптические иллюзии и многое другое с помощью интерактивных экспонатов. Музей устраивает лекции и мастер-классы, научные игры и шоу, регулярные научные занятия и праздники.

Отметим, что M24.ru часто проводит прямую трансляцию занятий, которые проходят в "Экспериментаниуме". Их записи можно посмотреть здесь.

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