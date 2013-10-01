Первая лекция проекта "Ученые – Детям" расскажет о микромире морей

Фото: experimentanium.ru

Напоминаем, что в субботу, 5 октября, в музее "Экспериментаниум" состоится первая лекция проекта "Ученые – Детям" под названием "Удивительный микромир холодных морей".

Морской биолог и подводный фотограф, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов расскажет об удивительной жизни подводного мира северных морей и покажет уникальные фотографии их обитателей.

Бытует мнение, что самые интересные и яркие создания живут в теплых тропических водах, но на самом деле они обитают в темных глубинах и способны жить без света там, где температура воды опускается до -2 градусов по Цельсию.

Лекции рассчитаны на детей от 10 лет и будут идти до 14 декабря.

Начало лекции – в 17:30, вход свободный.