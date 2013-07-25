США официально попросили Россию выдать Сноудена

Россия не намерена выдавать Эдварда Сноудена

Вашингтон 25 июля официально попросил Москву вернуть экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который уже больше месяца живет в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево-2". В ответ глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что Россия не может выполнить просьбу американцев. Согласно международным конвенциям, нельзя выдавать человека, который подал прошение о получении временного убежища.

Между тем Сноуден ожидает ответ по поводу предоставления ему временного убежища в России. Накануне журналисты уже встречали Сноудена, надеясь, что он покинет транзитную зону "Шереметьева". Однако миграционная служба пока не предоставила ему такой возможности. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена объяснил, что из-за особенностей российской бюрократии официально запрос может рассматриваться до трех месяцев.

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Бывший сотрудник ЦРУ стал известен после того, как раскрыл данные о секретной программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета. Кроме того, американские спецслужбы организовали слежку за телефонными разговорами в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения информации Сноудену пришлось бежать из США, где ему грозил суд. Американское правительство добивается выдачи беглеца. Двадцать третьего июня он прибыл в Москву из Гонконга и с тех пор находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево-2", занимаясь поиском страны, которая предоставит ему убежище. Шестнадцатого июля Сноуден передал сотруднику ФМС официальный запрос о предоставлении временного убежища в России.

Вместе с тем 15 июля стало известно, что в норвежский нобелевский комитет поступило письмо, автор которого - член академии наук Швеции Умео Стефан Сваллфорс - предлагает вручить Сноудену Нобелевскую премию мира. У американца есть шанс попасть в этот список в 2014 году. Если Сноуден, которому сейчас 30 лет, получит премию, он станет самым молодым ее обладателем за всю историю награды.