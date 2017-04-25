Самая тяжелая женщина в мире похудела на 330 килограммов‍

Фото: ТАСС/Barcroft Images

Египтянка Иман Ахмед Абдулати, считавшаяся самой тяжелой женщиной в мире, похудела с почти 500 килограммов до 171 килограмма в ходе лечения в клинике в Мумбаи. Об этом сообщило издание Times of India в своем Twitter.

В скором времени женщина сможет отправиться обратно в Египет.

Однако вокруг чудесного похудения Иман разворачивается серьезный скандал, сообщает издание Hindustan Times. Ее сестра Шайма Селим утверждает, что в состоянии женщины нет улучшений, и она похудела всего на 200 килограммов, а руководство клиники пытается нажиться на истории Иман.

Также Селим сообщила, что во время лечения в клинике рука и лицо ее сестры посинели, у нее случился инсульт, она неспособна говорить и глотать, а еще у нее бывают эпилептические припадки. Кроме того, родственница Иман заявляет, что ее сестру "пичкают" таблетками, чтобы снизить активность работы мозга, поэтому требует провести компьютерную томографию.

В клинике, несмотря на все обвинения, утверждают, что женщина сбросила почти 330 килограммов и собираются продолжить ее лечение.

36-летнюю жительницу Александрии Иман привезли в индийскую больницу для лечения от ожирения в феврале этого года. В начале марта ее прооперировали – женщине удалили значительную часть желудка. Ее избыточный вес вызван так называемой "слоновой болезнью".