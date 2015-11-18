Бомба на борту А321 была из пластита с часовым механизмом

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Бомба, взорвавшаяся на борту А321, была изготовлена из материалов, которые используют при промышленном производстве боеприпасов, сообщает "Интерфакс". Вероятно, это была одна из разновидностей пластита.

По предварительной информации, бомбу привели в действие при помощи часового механизма. Организаторы теракта знали о традиционных для чартеров задержках времени вылета, поэтому взрывчатку на борт пронесли после того, как стало известно точное время отправления рейса.

Ранее m24.ru сообщало, что взрыв на борту А321 произошел не в багажном отделении самолета, а в салоне. По одной из версий, бомбу могли заложить под сиденье у окна в хвостовой части самолета, так как эпицентр взрыва якобы был в конце салона.

Срабатывание бомбы привело к разрушению шпангоута (поперечное ребро корпуса судна) и разгерметизации салона. Самолет развалился в воздухе, и в первую очередь от него оторвалась хвостовая часть.

"Вечер": Опубликован список опасных для авиаперелетов стран

Напомним, крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".

О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.