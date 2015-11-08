Авиасообщение с Египтом приостановлено минимум на несколько недель – Дворкович

Фото: ТАСС/Марины Лысцева

Приостановление авиационного сообщения с Египтом продлится по меньшей мере несколько недель, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Пока конкретные сроки называть преждевременно. Работа по аудиту и выработке мер контроля безопасности начинается сегодня. В любом случае речь идет о сроках не менее нескольких недель, но сколько именно недель, пока говорить рано. Будем работать вместе с нашими египетскими партнерами", – сказал вице-премьер.

Государство поможет турфирмам, пострадавшим из-за ситуации в Египте

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить программу оказания поддержки туроператорам, пострадавшим от приостановки авиасообщения с Египтом.