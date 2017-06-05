Семь государств разорвали дипломатические отношения с Катаром

Фото: ТАСС/UIG

Дипломатические отношения с Катаром разорвали уже семь государств, сообщает РИА Новости.

Первыми отношения разорвали Саудовская Аравия и островное королевство Бахрейн. Власти этих государств обвинили Катар во вмешательстве во внутреннюю политику стран и в поддержке террористов.

Позже к Саудовской Аравии и Бахрейну присоединились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Их примеру последовали Йемен, Ливия и Мальдивы.

Египет обвинил Катар в ведении враждебной политики в отношении республики, а ОАЭ – в поддержке и финансировании террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией "Братья-мусульмане", которая запрещена в РФ.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене "из-за поддержки Дохой незаконных группировок, "Аль-Каиды" и ИГ" (обе организации запрещены в России).

Арабские страны также объявили о высылке катарских дипломатов и простых граждан, а также о прекращении транспортного сообщения с этим государством.

Катарское агентство новостей опубликовало от имени эмира страны речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. Также глава Катара якобы заявил, что исламистское движение ХАМАС является законным представителем палестинского народа.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства взломали, и речь от имени эмира опубликовали хакеры.