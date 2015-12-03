Авиакомпании EgyptAir предоставила Росавиации программу безопасности

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Росавиация получила программу авиационной безопасности от авиаперевозчика EgyptAir, сообщает Агентство "Москва"со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта.

"Мы действительно получили от EgyptAir программу авиационной безопасности и сейчас с учетом всех известных рисков и угроз представленную информацию изучаем", – отметил собеседник информагентства.

Напомним, Федеральное агентство воздушного транспорта запретило авиакомпании EgyptAir перевозить пассажиров по маршруту Каир – Москва с 14 ноября.

Власти мотивировали запрет полетов Egypt Air отсутствием программы авиационной безопасности. Это один из стандартных документов из пакета, что подают перевозчики, работающие в России.

Egypt Air единственная компания, которая осуществляла пассажирские перелеты между Россией и Египтом.

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения между Россией и Египтом. Причиной тому послужил теракт на авиалайнере Airbus 321, следовавшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В самолете находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.

Российским туристам, находящимся на отдыхе в Арабской Республике, было рекомендовано вернуться домой. Для этого был организован оперативный штаб на территории страны Красного моря.

Росавиация разрабатывает комплекс мер безопасности, направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний и аэропортов как внутри страны, так и за ее пределами.

Египет был лидером среди самых популярных туристических направлений россиян. За первые шесть месяцев 2015 года более 1 миллиона российских туристов посетили Арабскую Республику, а за весь прошлый год их было более 2,5 миллиона человек.