Подмосковные "Химки" одержали победу над обновленным "Летувос Ритас"

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный клуб одержал важную победу со счетом 80:69. Это уже шестая победная встреча в седьмом туре Единой лиги ВТБ.

На этой встрече в заявку на матч не попал Кей Си Риверс - он повредил голеностоп, а Глеб Плотников оказался в составе первой команды впервые в этом сезоне. Литовцам же не хватало их лидера Реналдаса Сейбутиса. Начальная пятерка "химчан" состояла из Огастина, Вяльцева, Мони, Жуканенко и Планинича, сообщили в пресс-службе "Химок".

Хозяева сразу показали агрессивную игру в защите, не позволяя сопернику довести дело до броска, и спустя всего семь минут после начала матча счет уже был 18:3 в пользу "Химок". После этого литовцы стали более активны и отыграли отставание до семи очков - 21:14 по итогам дебютной четверти. Игра "Летувос Ритаса" еще больше оживилась, когда на паркете появился центровой Деян Иванов, а Леон Радошевич установил окончательный счет первой половины матча – 36:33 в пользу "Химок".

После большого перерыва Радошевичу удалось вывести гостей вперед, на что ответили Сергей Моня и Планинич - "-11" после третьего игрового отрезка. На последней 10-минутке Летувос Ритас смог сократить отставание от хозяев до "-7" после чего сначала забил Лончар, а затем Планинич. В итоге "Химки" довели матч до победы и продлили беспроигрышную домашнюю серию до одиннадцати игр подряд.

В пятницу 7 декабря в 23:30 "Химки" сыграет в Любляне с местной "Олимпией" в групповом розыгрыше Евролиги.