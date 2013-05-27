Рособрнадзор признал утечку материалов ЕГЭ в социальные сети

Рособрнадзор признал утечку материалов ЕГЭ в интернет

Рособрнадзор признал утечку материалов ЕГЭ в интернет. Результаты школьников, которые их опубликовали, аннулируют. Кроме того, прокуратура проверит утечку ответов по экзамену ЕГЭ, сообщил M24.ru источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что школьники, написавшие ЕГЭ по размещенным в Интернете ответам, все равно не получат высокую оценку, так как ответы оказались неверными.

Теперь ученики, виновные в утечке, останутся без аттестатов - пересдать экзамен они смогут только в следующем году. С таким предложением выступил сегодня премьер Дмитрий Медведев.

Наказание ждет и организаторов единого госэкзамена.

Рособрнадзор отметил, что в целом, экзамен прошел в штатном режиме и без технологических сбоев.

Напомним, 27 мая в социальных сетях обнаружили около 70 сообществ, в которых были опубликованы ответы на ЕГЭ по русскому языку. Сообщения с ответами появились в Интернете после того, как ЕГЭ сдали учащиеся на Дальнем востоке страны. Все сообщества были заблокированы.