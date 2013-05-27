Около 53 тысяч московских школьников сдают ЕГЭ 27 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 27 мая, с 10.00 школьники приступили к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. Всего в Москве будут экзаменовать около 53 тысяч выпускников.

Тестировать ребят решено в специальных пунктах проведения экзаменов. При себе ученик должен иметь паспорт и ручку. Экзамен длится 3,5 часа, передает телеканал "Москва 24".

В этом году для успешного прохождения ЕГЭ ребята должны набрать минимальное количество баллов. По русскому языку – не менее 36 баллов.

Добавим, что сегодня заработала "горячая линия" по ЕГЭ. Она будет функционировать с 6.00 до 18.00 мск в дни проведения основных экзаменов. Сообщать о нарушениях могут не только ученики, но и учителя. Задать вопросы можно по телефону 8 800 700 83 63 (звонок по России бесплатный).

Согласно недавно проведенному опросу, лишь 5 процентов школьников уверены, что смогут сдать ЕГЭ.

Напомним, 28 мая школьники сдадут предмет по выбору, потом - математику и снова предмет по выбору. В этом году ЕГЭ сдадут 860 тысяч человек.