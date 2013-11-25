Результаты ЕГЭ за последние два года будут действовать в течение 4 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Свидетельства о результатах ЕГЭ, выданные в 2012-2013 годах, будут действовать четыре года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте Рособрнадзора.

"Прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата и специалитета, допускается по результатам ЕГЭ, выданным в 2012 и в 2013 годах и действующим до окончания 2016 и 2017 годов соответственно", - говорится тексте приказа.

Отметим, что документ уже подписан министром образования и науки России Дмитрием Ливановым.

Согласно новому закону об образовании, вступившему в силу с 1 сентября этого года, срок действия результатов ЕГЭ увеличен до четырех лет.

Ранее итоги госэкзамена были действительны только в течение двух лет.