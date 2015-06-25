Сегодня в СМИ: проверка переходов и субъективизм экзаменаторов

Фото: m24.ru

Кражи денег с банковских карт россиян прекратятся в следующем году

Уже в 2016 году мошенникам, списывающим деньги с банковских карт россиян, поставят блок. Как рассказали "Российской газете" в Национальной системе платежных карт (НСПК), все новые карты там будут выпускать с контактным чипом и магнитной полосой, что повысит безопасность электронных платежей.

За последний год любители такой наживы украли с карт более полутора миллиардов рублей. Большую часть денег списали через мобильные приложения, отметили в Банке России. Сегодня, чтобы снять средства и остаться незамеченным, каждый третий преступник пользуется реквизитами карты.

МЧС прикроет Подмосковье с неба

Самые современные методы наблюдения за возможными природными и техногенными авариями будет использовать МЧС России в Московской области, сообщает "Российская газета".

Подмосковные спасатели увидят на своем оборудовании только-только зарождающиеся торфяные пожары и смогут даже спрогнозировать их задолго до появления первого дымка. И все благодаря передовой технике и оборудованию, которым оснастили здание нового антикризисного центра подмосковного главка МЧС.

Госавтоинспекция проверила "зебры"

Треть из ныне действующих пешеходных переходов в стране не соответствует требованиям безопасности. При этом почти половина из них находится около детских учебных заведений, пишет "Российская газета".

К такому выводу пришли сотрудники Госавтоинспекции, проведя мониторинг организации дорожного движения в ряде регионов в связи с поручением президента. Напомним, что президент поручил принять меры, направленные на реализацию новых стандартов по обустройству пешеходных переходов.

Выпускники жалуются на субъективизм экзаменаторов

В этом году выпускники школ жалуются на серьезную проблему с обязательным ЕГЭ по русскому языку. Одно из заданий "части С" требует написания небольшого эссе, но школьники утверждают, что оценка работы происходит крайне субъективно: проверяющие нередко ставят 0 баллов по формальным основаниям, ссылаясь на неофициальное указание разработчиков заданий, передает "Коммерсантъ".

В ходе апелляций такие жалобы отказываются даже обсуждать. Общественная палата РФ планирует обратиться за официальными разъяснениями в Рособрнадзор, а правозащитники обещают помощь в судебном разбирательстве.

Раскрыта схема организации незаконной миграции в ФМС

Как стало известно "Коммерсанту", в уголовном деле о незаконной миграции, основным обвиняемым по которому проходит Вера Митрофанова, до недавнего времени являвшаяся начальником управления по работе с обращениями граждан и организаций ФМС, появилось уже больше десятка фигурантов, семеро из которых арестованы.

Это бывшие сотрудники миграционной службы, а также руководители аккредитованных при ФМС организаций. Самой же госпоже Митрофановой следствие инкриминирует организацию незаконного въезда в Россию гастарбайтеров.

Операторам могут разрешить меняться LTE-частотами

Минэкономики предлагает разрешить операторам меняться и совместно использовать полосы радиочастот не только в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц, как это предлагается сделать на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), но и в других диапазонах, выделенных для развития LTE, сообщает "Коммерсантъ".

Министерство предложило ГКРЧ дополнить перечень предлагаемых для совместного использования полос частот всеми диапазонами, ранее выделенными для применения стандарта LTE. На ближайшем заседании ГКРЧ планировала рассмотреть возможность совместного использования операторами частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц.

"Автодор" начал поиск инвестора для нового участка трассы Москва – Санкт-Петербург

В ближайшее время госкомпания "Автодор" объявит конкурс на очередной участок новой платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург, вице-премьер Аркадий Дворкович одобрил запуск проекта, пишут "Ведомости".

"Автодор" давно дожидается визы правительства: с этого года все крупные проекты госкомпании должны получить подтверждение от Дворковича, даже если они уже включены в долгосрочную программу деятельности "Автодора", которую также согласовывает правительство.

В России резко выросли продажи смартфонов на Windows Phone

За первые пять месяцев 2015 года продажи смартфонов на базе Windows Phone от Microsoft в штуках выросли на 107% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщают "Ведомости".

Это следует из материалов "Связного". По данным ритейлера, за год доля аппаратов с этой операционной системой в натуральном выражении выросла в России с 4 до 8%. При этом доля смартфонов на Android в штуках практически перестала расти, остановившись на 85%. Смартфоны на Windows Phone выпускают, например, такие вендоры, как Microsoft (Nokia), HTC, Highscreen.