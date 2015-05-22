Фото: obrnadzor.gov.ru

Рособрнадзор подготовил видеоинструкцию для ЕГЭ по иностранным языкам, сообщает пресс-служба ведомства. В видеопособии содержится подробная инструкция прохождения экзамена на примере английского языка.

В этом году в ЕГЭ по иностранным языкам впервые вводится устная часть. Причем ученик сам решает, сдавать ли ему "Говорение" или нет, но этот выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен. Так, 100 баллов можно получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части. Максимальные баллы за письменную часть – 80, устную – 20. Минимальное количество баллов – 22.

Если выпускник все же решит сдавать устную часть, то согласно расписанию, ЕГЭ по иностранному языку будет проходить для него в два дня: день для сдачи письменной части и отдельный день для устной части экзамена.

ЕГЭ-2015 в Москве

Письменную часть ученики будут сдавать 11 июня. А раздел "Говорение" – 17 и 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам будет проверять навыки спонтанной речи. Всего будет четыре задания разного уровня сложности, при этом времени на их подготовку будет немного.

Первое задание – чтение вслух небольшого фрагмента текста, например, объявления или какой-то публикации в соцсети. Второе задание предполагает условный диалог. Экзаменуемому предстоит задать несколько вопросов по определенной теме.

Третье задание – описание. На выбор экзаменуемому предложат три фотографии, ученик выберет одну из них и опишет, что на ней изображено. Последнее, четвертое, задание предполагает сравнение. Например, необходимо будет сравнить концерт джазовой и классической музыки, рассказать, что экзаменующемуся ближе, выразить свое мнение.

Время на подготовку не будет превышать 15 минут.