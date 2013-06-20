ЕГЭ по истории и иностранному языку могут сделать обязательным

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки рассмотрит вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ливанов.

"Введение обязательного ЕГЭ по истории технически возможно, но надо обсудить его целесообразность. Нужно не перегрузить детей. Мы обязательно рассмотрим и обсудим с экспертами", - цитирует Ливанова РИА Новости.

Министр добавил, что с введением нового государственного образовательного стандарта для старших классов с 2020 года появится еще один обязательный ЕГЭ - по иностранному языку.

Напомним, сделать ЕГЭ по истории России обязательным ранее предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сейчас для всех выпускников обязательными являются два экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и математика. Если учащийся намерен продолжить образование в вузе или сузе, то, помимо обязательных, он должен сдать предметы по выбору в форме ЕГЭ.