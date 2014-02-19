Вузы будут публиковать перечень вступительных экзаменов до 1 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Вузам предложено со следующего учебного года установить 1 октября предельным сроком публикации перечня вступительных экзаменов. Это поручил предусмотреть глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов во время вчерашнего совещания по вопросу изменения вузами списка вступительных испытаний.

"Поручаю предусмотреть, начиная с приемной компании 2015 года, чтобы был установлен предельный срок внесения изменений в перечень экзаменов - 1 октября. То есть, и мы должны определить набор экзаменов по каждому из направлений подготовки, и вузы должны принять решение", - приводит слова Дмитрия Ливанова пресс-служба Минобрнауки.

Он также дал два дня своим подчиненным, чтобы прояснить ситуацию с изменением вузами перечня вступительных экзаменов.

"Я прошу в течение двух дней внести полную ясность в эту ситуацию. Нужно еще раз проанализировать перечень экзаменов с тем, чтобы каждый вуз на каждое свое направление подготовки мог выбрать тот набор экзаменов, который был в прошлом году", - заявил Ливанов на совещании с замминистра Александром Климовым и директором департамента государственной политики в сфере высшего образования Александром Соболевым.

Вместе с тем, глава Минобрнауки России сообщил, что в этом году срок публикации перечня вступительных экзаменов будет продлен до 28 февраля.

