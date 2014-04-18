Контрольно-измерительные материалы к ЕГЭ-2014 будут с новым логотипом

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Контрольно-измерительные материалы (КИМ) к Единому государственному экзамену в 2014 году коренным образом отличаются от тех, которые использовались в прошлые годы, сообщил журналистам в пятницу директор Федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.

По его словам, во избежание фальсификаций результатов ЕГЭ в этом году разработан другой логотип, другое внешнее оформление КИМ. В частности, на каждом оригинальном конверте есть два штрих-кода, свой уникальный номер, а также указаны зона и год проведения экзамена.

"Внутри конверта есть бланки, которые имеют свои идентификаторы, в этом году их порядка семи. Помимо бланков внутри конверта находятся бланки ответов и регистрационный бланк, а также анкета, в которой ученики смогут внести свое мнение о проведении экзамена и высказать претензии", - добавил Пономаренко.

Все эти анкеты будут собраны, отсканированы и внесены в информационную систему. Результаты анкетирования придут всем федеральным инспекторам, в органы исполнительной власти субъектов РФ и сотрудникам Рособрнадзора.

Глава Федерального центра тестирования подчеркнул, что в этом году КИМ впервые не будут выдаваться до начала экзамена представителям органов исполнительной власти субъектов РФ, а будут храниться на складах государственного центра специальной связи.

Напомним, история ЕГЭ берет начало в 2001 году. Тогда эксперимент по вводу Единого государственного экзамена прошел в пяти регионах России. Первыми ЕГЭ сдавали учащиеся Чувашии, Мордовии, Марий Эл, а также Ростовской и Самарской областей. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школах. Метод проверки знаний, пришедший на смену выпускным экзаменам по выбору, каждый год подвергался корректировке.

В этом году ЕГЭ в России будут сдавать 762,7 тысячи школьников. К досрочной сдаче допустили 957 учеников из 62 регионов страны. Количество пунктов сдачи экзаменов снизилось на 1,2 тысячи – теперь их 5,9 тысячи. ЕГЭ в этом году начнется 26 мая с экзаменов по географии и литературе.

Досрочная сдача ЕГЭ-2014 начинается с 21 апреля.