Столичным школьникам помогут подготовиться к ЕГЭ

Подготовиться к ЕГЭ выпускникам помогут родители и педагоги

Родители и учителя помогут школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ. Об этом рассказал журналистам разработчик программы интенсивной подготовки к ГИА, автор исследования "Как изменился образ жизни школьников накануне ЕГЭ" Дмитрий Гриц.

По его словам, главное, что могут сделать родители, - это замотивировать своих детей на сдачу экзамена, помочь им правильно рассчитать время на подготовку и грамотно организовать отдых, оградить от "зависания" в социальных сетях и в интернете, объяснить, что сдача ЕГЭ – это не просто поступление в институт, а планирование своей дальнейшей жизни и получение любимой и интересной специальности.

Помимо этого, они могут рассказать школьникам о негативных последствиях использования мошеннических схем сдачи ЕГЭ: купить ответы, списать, скачать результаты в соцсетях, воспользоваться на экзамене мобильным телефоном и другими средствами связи.

Преподаватели тоже могут помочь выпускникам распределить свое время и усилия на экзамене, давать учебный материал не только по школьной программе, но и рассказать, что может пригодиться им на экзамене, как правильно подготовиться к нему.

Напомним, в этом году экзамены начнутся с 27 мая и продлятся до 19 июня. Досрочно ЕГЭ сдавали 2 тысячи 42 человека из 68 регионов России. Больше всего досрочников было в Москве, Омской, Челябинской, Воронежской областях и Санкт-Петербурге.