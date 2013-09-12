Экзаменационные билеты для ЕГЭ будут печатать прямо в аудиториях

Фото: ИТАР-ТАСС
Минобрнауки России объявило конкурс на разработку и внедрение технологии печати контрольных измерительных материалов для единого госэкзамена.
Технология, которую предстоит разработать подрядчику, позволит печатать билеты для ЕГЭ непосредственно на месте его проведения. Это позволит предотвратить утечку информации с ответами на экзаменационные вопросы в интернет.
Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, функциональный блок печати электронных КИМ должен поддерживать две модели работы: централизованную печать для всех аудиторий и печать КИМ прямо в аудитории.
Кроме того, подрядчик обязан заняться подготовкой предложений по полномасштабному внедрению технологии печати в аудиториях для всех экзаменов во всех субъектах России, а также в образовательных учреждениях за ее пределами.
Максимальная цена контракта составляет 15 миллионов рублей.
Заявки принимаются до 15 октября, конкурс назначен на 21 октября. Все работы должны быть выполнены до 9 декабря 2013 года.
Сайты по теме