Экзаменационные билеты для ЕГЭ будут печатать прямо в аудиториях

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки России объявило конкурс на разработку и внедрение технологии печати контрольных измерительных материалов для единого госэкзамена.

Технология, которую предстоит разработать подрядчику, позволит печатать билеты для ЕГЭ непосредственно на месте его проведения. Это позволит предотвратить утечку информации с ответами на экзаменационные вопросы в интернет.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, функциональный блок печати электронных КИМ должен поддерживать две модели работы: централизованную печать для всех аудиторий и печать КИМ прямо в аудитории.

Кроме того, подрядчик обязан заняться подготовкой предложений по полномасштабному внедрению технологии печати в аудиториях для всех экзаменов во всех субъектах России, а также в образовательных учреждениях за ее пределами.

Максимальная цена контракта составляет 15 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 15 октября, конкурс назначен на 21 октября. Все работы должны быть выполнены до 9 декабря 2013 года.