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Общество

12 августа 2014, 12:38

Школы накажут за удаление выпускников с ЕГЭ

ЕГЭ образование рейтинг школ

Фото: ИТАР-ТАСС

Рейтинги школ будут снижать из-за выпускников, удаленных с ЕГЭ за списывание. Об этом на совещании в департаменте образования рассказал начальник Юго-Западного окружного управления образования Михаил Случ.

"Нет сомнений, что такие санкции необходимы, потому что школа несет ответственность за образовательный и в первую очередь воспитательный результат своей работы, - сказал он. - Сам факт удаления красноречиво свидетельствует о том, что результаты не были достигнуты".

По его словам, школы будут наказывать только в случае, если удаленный с ЕГЭ ученик проучился там как минимум 10 и 11 классы. Количество вычитаемых из рейтинга баллов будет зависеть от общего числа учеников в школе: чем меньше учащихся, тем больше процентов теряет учреждение.

Например, школа со 100 выпускниками потеряет 5% рейтинга за одного удаленного с экзамена ученика. А школа, в которой всего 25 выпускников, - 20% баллов.

По словам Случа, санкции в основном коснутся школ с высокими рейтингами. "Школы, которые достигают высоких результатов, обязаны нести ответственность", - подчеркнул чиновник. Однако, по его словам, это абсолютно модельное предложение, и оно требует обсуждения.

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Глава департамента образования Исаак Калина в свою очередь попросил собрать другие предложения по методике расчета штрафных санкций от начальников окружных управлений образования.

Директор центра образования №548 "Царицыно" Ефим Рачесвкий рассказал M24.Ru, что списывать на ЕГЭ стало практически невозможно благодаря видеокамерам в классах. Напомним, что в этом году системы видеонаблюдения выявили более 200 тысяч нарушений в ходе Единого государственного экзамена. Камеры были установлены более чем в 50 тысячах аудиторий по всей стране.

Директор лицея "Вторая школа" Владимир Овчинников заявил, что поддерживает инициативу департамента образования. Он отметил, что школы с высоким рейтингом получают дополнительные гранты от мэра, которые тратятся на оборудование и доплаты учителям. В прошлом году первые места награждались грантами в 10 млн рублей. "Высокий рейтинг обеспечивает стабильное положение школы, хороший набор учащихся, - добавил он. - Я считаю, что это правильное нововведение, нужно бороться с этим безобразием. Почему за высокие рейтинги можно награждать, а за такие безобразия не следует наказывать? В школе должно существовать общественное мнение, что таким образом лгать не следует, и учителя должны воспитывать ответственных детей."

Напомним, что список учебных заведений столицы, продемонстрировавших в минувшем учебном году наиболее высокие результаты работы, будет опубликован в конце августа. Для оценки школ используется целый ряд критериев, среди которых результаты ЕГЭ, всероссийских и московских олимпиад и т.д.

В 2012-2013 учебном году первые места заняли лицей № 1535, специализированный учебно-научный центр МГУ, школа № 179, центр образования № 57 "Пятьдесят седьмая школа" и лицей "Вторая школа". Рейтинг составляется, чтобы помочь москвичам выбрать качественное образовательное учреждение и поддержать конкуренцию среди школ.

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