Минимальный порог ЕГЭ по русскому языку в этом году снизили

"Вечер с Алексеем Вершининым": Минимальный порог ЕГЭ по русскому языку

Великий могучий… Многострадальный. Средний балл по результатам единого госэкзамена по русскому языку оказался в этом году ниже, как и число выпускников получивших оценку "отлично". Что это - показать падения грамотности или просто статистический сбой? Читайте в колонке обозревателя канала "Москва 24" Николая Петрова.

Большая часть наших сограждан, прекрасно владеющих ярким образным устным русским языком оказываются совершенно беспомощными при письме. Причем даже не потому, что не могут формулировать мысли, а просто в силу незнания основных правил правописания и грамматики.

Результаты хорошо заметны. Не только в интернете, где молодежь давно перешла на сленг, а на ошибки никто не обращает внимания. Правила русского языка коверкаются везде. В кафе, магазинах, объявлениях и даже на рекламных щитах.

Но вернемся к нашему многострадальному единому госэкзамену по русскому языку. Его официальные итоги будут объявлены завтра. А сегодня в Рособрнадзоре прошло закрытое для прессы совещание, закончившееся тем самым снижением нижней планки для троечников.

Действительно, результаты в этом году вроде бы хуже, причем, не критично. На семьдесят шесть сотых процента стало меньше отличников. Чуть ниже средний балл - но это тоже что-то вроде средней температуры по больнице.

А вот самое интересное - что происходит с оценками двоечников и троечников. И, судя по объявленным сегодня 24 проходным баллам, ситуация с русским языком в школе близка к катастрофе. Страшно представить, что будет, если обязательным станет сочинение.

Учитывая, что, вероятно скоро появится устная часть ответов по русскому языку, и при обязательной записи камер видеонаблюдения (ведь надо же в случае чего иметь возможность оспорить оценку) мы получим грандиозное реалити-шоу из страшно смешных выступлений и сочинений выпускников.

Российские юмористы потеряют работу. Комеди-клаб в полном пойдет класть асфальт. Сценаристы КВН откусят локти от зависти. А русский язык, что с ним будет. Никуда не денется, великий и могучий. Столько лет терпел, стерпит и это.

Николай Петров