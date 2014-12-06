Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

06 декабря 2014, 13:06

Минимальный балл ЕГЭ в российские вузы повысят весной 2015 года - Голодец

ЕГЭ Ольга Голодец баллы

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Весной правительство подготовит решение о повышении проходного балла ЕГЭ для поступления в вузы, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"У нас есть "час икс", когда мы объявляем минимальный порог для поступления", - приводит слова Голодец "Интерфакс".

По словам вице-премьера, принимать меры по повышению качества знаний следует на всех уровнях образования.

"Это и новые требования к школам, и новые требования к вузам, для чего нужен профстандарт, который сейчас становится обязательным именно для хорошего, качественного образовательного курса", - подчеркнула она.

Ссылки по теме

Напомним, в конце ноября Владимир Путин поручил повысить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы.

В конце ноября президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы. Правительству было поручено "обеспечить повышение минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать