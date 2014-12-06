Минимальный балл ЕГЭ в российские вузы повысят весной 2015 года - Голодец

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Весной правительство подготовит решение о повышении проходного балла ЕГЭ для поступления в вузы, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"У нас есть "час икс", когда мы объявляем минимальный порог для поступления", - приводит слова Голодец "Интерфакс".

По словам вице-премьера, принимать меры по повышению качества знаний следует на всех уровнях образования.

"Это и новые требования к школам, и новые требования к вузам, для чего нужен профстандарт, который сейчас становится обязательным именно для хорошего, качественного образовательного курса", - подчеркнула она.

Напомним, в конце ноября Владимир Путин поручил повысить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы.

В конце ноября президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы. Правительству было поручено "обеспечить повышение минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета".