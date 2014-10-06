Результаты итоговых сочинений представят в течение недели после экзамена

Фото: M24.ru

Школьники узнают результаты итоговых сочинений не позднее, чем через неделю после сдачи экзамена, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Напомним, учащиеся выпускных классов будут писать сочинения, которое станет допуском к дальнейшей сдаче Единого госэкзамена. При этом темы станут известны школьнику только на экзамене, который запланирован на 3 декабря.

Проверкой работ займутся учителя и, возможно, независимые эксперты, за сочинение будет выставляться оценка "зачет/незачет". В случае незачета ученик сможет до конца учебного года написать сочинение снова 4 февраля и 6 мая.

Работы будут сразу сканироваться и размещаться в информационных системах обеспечения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут иметь все вузы страны. При этом выпускник при подаче документов в высшие учебные заведения сможет решить, предоставлять ли вузу написанное сочинение в составе портфолио или нет.

Инновации в школах Москвы

На написание итогового сочинения выпускникам отведут 3 часа 55 минут, при этом для ребят с ограниченными возможностями к основному времени добавят еще 1,5 часа. Отметим, что при проведении экзамена в течение более 4 часов, школа обязана организовать питание для детей.

Само сочинение должно содержать не менее 250 слов. Предполагается, что сочинение будет оцениваться по пяти пунктам:



соответствие теме

аргументация и привлечение литературного материла

композиция

качество речи

грамотность

Эти критерии уже успешно прошли необходимые экспертизы, а также апробацию в российских регионе и были согласованы с Советом по вопросам проведения итогового сочинения.

Напомним, что в 2015 году абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за портфолио. Такое количество баллов будут начислять за статус чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпиона мира, Европы и т.д.

"Мосгорсправка": Как помочь в подготовке к ЕГЭ

Такие же преференции даст аттестат с отличием, волонтерство, участие в олимпиадах, творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и т.д. Помимо этого, до 10 баллов может принести высокая вузовская оценка за сочинение, написанное в 11 классе, которое будущий студент покажет при приеме.

Отметим, что в ближайшем будущем ЕГЭ можно будет сдавать в течение всего года в специальных центрах. В аттестат пойдет лучшая попытка сдачи экзамена. Открыть такие центры планируется до конца 2014 года.