Псевдоотличников ЕГЭ предлагают проверять на первой сессии в вузе

Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктор Кругляков предлагает проверять знания отличников ЕГЭ на первой же сессии в вузах и отчислять их, если сессия будет провалена.

"Если объективно подойти к оценке знаний, то уже на первой сессии никаких шансов у таких горе-студентов с фальшивыми сертификатами ЕГЭ просто не должно быть", - заявил Кругляков эфире радиостанции "Москва FM".

Он отметил, что предложит депутатам обратиться в совет ректоров московских вузов, чтобы позиция по этому вопросу "была принципиальной".

Вернуть контроль над ЕГЭ чиновники сейчас предлагают по-разному. В Рособрнадзоре, например, уверены, что махинации прекратятся, если ввести для нарушителей уголовную ответственность. Эту идею поддерживает экс-министр образования Андрей Фурсенко. Часть экспертов советует сделать задания открытыми, но проработать несколько тысяч вариантов или давать ученикам индивидуальные задания.

А столичные власти опасаются, что все бюджетные места в городских вузах займут приезжие с высокобалльными сертификатами ЕГЭ. Ведь если в Москве списать госэкзамен непросто – контроль строгий на всех стадиях, то в регионах выпускникам в этом отношении намного легче.

Особенно много жалоб на нарушения ежегодно фиксируется на Северном Кавказе, и именно там у выпускников, как правило, очень высокие средние баллы.