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01 августа 2012, 11:29

В высших учебных заведениях могут ввести свой ЕГЭ

ЕГЭ экзамены институты

Фото: ИТАР-ТАСС

Единый государственный экзамен могут ввести для высших учебных заведений. Данный проект входит в состав программы "Развитие России-2020". Им занимается Минобрнауки, сообщает газета "Известия".

По словам руководителя проекта ЕГЭ ректора РУДН Владимира Филиппова, сейчас система обучения в вузах не лишена предвзятости. Чтобы соответствовать мировым стандартам, необходимо ввести новую систему сдачи экзаменов.

"Мы сами учим и сами ставим оценки. Причем это оценка не только для ученика, но и для учителя. Поэтому в вузах почти нет "двоек" и "троек" на экзаменах, одни "четверки" и "пятерки". Принцип ЕГЭ заключается в том, что одни учат, а другие будут проверять", - сказал эксперт.

Схожая практика вот уже 10 лет применяется в некоторых медицинских вузах, причем экзамены контролируют не сотрудники вуза, а представители Минздрава.

Сейчас запущен пилотный проект на экономических специальностях РУДН, Высшей школы экономики и еще в нескольких высших учебных заведениях. Здесь ЕГЭ будет проводиться по завершении 4-го курса, то есть бакалавриата. В дальнейшем эксперимент проведут на других вузах и специальностях.

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